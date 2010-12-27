В Рускеальском провале построили ледяную копию Исаакиевского собора

Ледяная скульптура выполнена по проекту Огюста Монферран.

В горном парке "Рускеала", расположенном в Карелии, возвели ледяную копию Исаакиевского собора. Фотографии скульптуры появились 5 марта в социальных сетях.

Как стало известно, "мини" Исаакий установили в Рускеальском провале, а это означает, что туристы смогут полюбоваться на сооружение архитектора Огюста Монферрана в подсветке даже в дневное время суток.

Напомним, заповедник находится на международной трассе "Голубая дорога", которая ведет в Финляндию. Ежегодно парк посещают десятки тысяч туристов со всего мира.

Фото: ВКонтакте / Рускеала экстрим Парк