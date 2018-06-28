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Ледовую арену в Тихвине заложат в бюджет 2022 года
Сегодня, 17:55
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smirenny

Ледовую арену в Тихвине заложат в бюджет 2022 года

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Бюджет на 2021 год уже сверстан.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел очередную телефонную прямую линию с гражданами. Жительница Тихвина пожаловалась, что Ледовую арену в городе давно не могут построить. 

Работы должны были начаться в 2015 году, однако позже было принято решение построить ФОК. Дрозденко уточнил, что помнит обсуждения пятилетней давности и отметил, что тогда вопрос должны были решать местные жители и власть.

В Тихвине уже в 2021 году появится большой бассейн по программе "Газпром – детям". Как только этот объект будет готов, то район вправе подать заявку на проектирование и стройку ледового дворца

пояснил губернатор. 

Арену заложат в бюджет 2022 года, так как бюджет на 2021 год сверстан. 

Ранее мы писали, что на месте гостиницы "Россия" в Петербурге может появиться небоскреб.

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет ленобласти 2022, бюджет региона
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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