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Крюков канал покрыли деревянным настилом ради съемок фильма
Сегодня, 7:17
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lesjasap

Крюков канал покрыли деревянным настилом ради съемок фильма

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Петербуржцы довольны неожиданной чисткой участка, пусть даже ради фильма.

В Адмиралтейском районе Петербурга Крюков канал заложили деревянным настилом. Днем 30 января местные жители могли с удивлением наблюдать, как сначала рабочие убирают снег, а затем накрывают участок. Позже выяснилось, что изменения произошли ради съемочного процесса: там подготавливаются съемки фильма "Серебряные коньки".

По информации от киностудии "Кинослово", картина будет представлять собой смесь драмы и приключений. Кроме каналов Петербурга режиссеры задействуют в качестве локаций Михайловский замок и дворцы Великих князей.

Действие фильма будет происходить на рубеже 19 и 20 веков. Героями станут сын бедного фонарщика и молодая артистка. Вместе они отправятся реализовывать мечты.Планируется, что в кино работа будет выпущена в 2020 году.

Фото: Piter.tv

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Теги: крюков канал, серебряные коньки, съемка фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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