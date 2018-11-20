Крюков канал покрыли деревянным настилом ради съемок фильма

Петербуржцы довольны неожиданной чисткой участка, пусть даже ради фильма.

В Адмиралтейском районе Петербурга Крюков канал заложили деревянным настилом. Днем 30 января местные жители могли с удивлением наблюдать, как сначала рабочие убирают снег, а затем накрывают участок. Позже выяснилось, что изменения произошли ради съемочного процесса: там подготавливаются съемки фильма "Серебряные коньки".

По информации от киностудии "Кинослово", картина будет представлять собой смесь драмы и приключений. Кроме каналов Петербурга режиссеры задействуют в качестве локаций Михайловский замок и дворцы Великих князей.

Действие фильма будет происходить на рубеже 19 и 20 веков. Героями станут сын бедного фонарщика и молодая артистка. Вместе они отправятся реализовывать мечты.Планируется, что в кино работа будет выпущена в 2020 году.

Фото: Piter.tv