Глава МИД РФ заявил, что Владимиру Зеленскому должно быть стыдно за свое высказывание о том, что на Украине нет проблем с использованием русского языка.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине. Такое заявление чиновник сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Гость предположил, что Владимир Зеленский живет в закрытом мире, так как упоминает об отсутствии церковной и языковой проблем на территории государства. В России полагают, что политику могут не докладывать о существующем положении дел.

Вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что президент Украины считает, что на территории страны нет проблемы в использовании русского языка, но выразил готовность обсудить этот вопрос на личной встрече с коллегой Владимиром Путиным.

Россия отказалась участвовать во встрече "Большой семерки".

Видео: МИД России