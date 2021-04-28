Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине. Такое заявление чиновник сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Гость предположил, что Владимир Зеленский живет в закрытом мире, так как упоминает об отсутствии церковной и языковой проблем на территории государства. В России полагают, что политику могут не докладывать о существующем положении дел.
Вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что президент Украины считает, что на территории страны нет проблемы в использовании русского языка, но выразил готовность обсудить этот вопрос на личной встрече с коллегой Владимиром Путиным.
Россия отказалась участвовать во встрече "Большой семерки".
Видео: МИД России
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