Лавров: только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения

Сергей Лавров заявил о том, что только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей".
Сейчас главное, главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр напомнил, что украинский президент вместе с лидерами ФРГ, Франции и РФ подтвердил безальтернативность минских соглашений, а также взял на себя обязательства по введению в национальном законе положения об особом статусе Донбасса. По мнению Лаврова, те стороны, которые покровительствуют Киеву, не хотят, чтобы политик выполнял минские договоренности.
В МИД сообщили, что Россия скоро представит список недружественных государств.
Видео: МИД России
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