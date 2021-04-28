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Лавров: только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения

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В МИД РФ напомнили, что Зеленский подтвердил обязательства Украины на "нормандском саммите".

Сергей Лавров заявил о том, что только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей".

Сейчас главное, главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что украинский президент вместе с лидерами ФРГ, Франции и РФ подтвердил безальтернативность минских соглашений, а также взял на себя обязательства по введению в национальном законе положения об особом статусе Донбасса. По мнению Лаврова, те стороны, которые покровительствуют Киеву, не хотят, чтобы политик выполнял минские договоренности.

В МИД сообщили, что Россия скоро представит список недружественных государств.

Видео: МИД России

Теги: донбасс, запад, мид, минские соглашения, сергей лавров
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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