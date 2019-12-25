В МИД сообщили, что Россия скоро представит список недружественных государств

По словам Лавров, ждать этого списка осталось недолго.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия представит список недружественных стран. Об этом информирует "РИА Новости".

По словам министра, ждать публикации этого перечня осталось недолго.

Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Напомним, власти США 15 апреля ввели против России новые ограничительные меры. Они включали в себя выдворение десяти российских сотрудников дипмиссии в Вашингтоне, а также запрет покупки финансовым организациям российских облигаций. Нас следующий день Россия выслала в ответ десять дипломатов США. Им предписано покинуть территорию страны до 21 мая.

Ранее Лавров назвал скандальные слова Байдена о Путине эксцессом.

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