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Лавров назвал скандальные слова Байдена о Путине эксцессом

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Глава МИД также рассказал о реакции главы России на последующее от американского коллеги предложение о встречи.

Слова Джо Байдена о том, что он считает Владимира Путина "убийцей" были "эксцессом". Так прокомментировал заявление американского президента министр иностранных дел РФ Сергей Лавров беседе с РИА Новости

В беседе с журналистом телеканал ABC News Байдена спросили считает ли он главу РФ убийцей, но что политик ответил согласием. Он также добавил, что его российский коллега "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Позднее президент США предложил Путину провести личную встречу.

Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. 
Сергей Лавров.

Фото: администрация президента США
Видео: YouTube / РИА Новости 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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