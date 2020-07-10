Лавров назвал скандальные слова Байдена о Путине эксцессом

Глава МИД также рассказал о реакции главы России на последующее от американского коллеги предложение о встречи.

Слова Джо Байдена о том, что он считает Владимира Путина "убийцей" были "эксцессом". Так прокомментировал заявление американского президента министр иностранных дел РФ Сергей Лавров беседе с РИА Новости.

В беседе с журналистом телеканал ABC News Байдена спросили считает ли он главу РФ убийцей, но что политик ответил согласием. Он также добавил, что его российский коллега "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Позднее президент США предложил Путину провести личную встречу.

Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно.

Сергей Лавров.

Фото: администрация президента США

Видео: YouTube / РИА Новости