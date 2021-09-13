Лавров: соглашение об отмене виз с Сан-Марино может скоро быть подписано

В этой стране для вакцинации населения используют российский препарат "Спутник V".

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в скором будущем может быть подписано соглашение об отказе от визовых требований между Сан-Марино и РФ. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари.

По словам министра, межправительственное соглашение находится в высокой степени готовности.

У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности, и я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он подчеркнул, что российские власти надеются на нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки, вследствие чего туристы РФ и Сан-Марино смогут посетить страны друг друга.

Напомним, представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что российский препарат от COVID-19 "Спутник V" показал свою высокую эффективность. Европейская комиссия ранее признала COVID-сертификаты Сан-Марино, где применяется вакцина РФ. Эти документы действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны. ЕК принимает активные меры по признанию сертификатов о прохождении курса вакцинации, выданных другими странами.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за распространения COVID-19.

Видео: МИД России