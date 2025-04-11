Лавров: снятие санкций с "Аэрофлота" должно быть следствием восстановления сообщения с США

Глава МИД РФ оценил диалог с Вашингтоном о восстановлении прямого авиасообщения между странами.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров считает, что снятие санкционного давления со стороны Вашингтона с компании "Аэрофлот" должно быть следствием восстановления прямого авиасообщения с США. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам проведенного на территории Казахстана заседания руководителей внешнеполитических ведомств СНГ. Эксперт пояснил, что ответа по предложению Москвы пока что не был получен, хотя такая инициатива прозвучала еще на первой рабочей встрече, которая проводилась сторонами в Эр-Рияде.

Такое предложение мы сделали еще на упомянутой встрече в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров порекомендовал странам Центральной Азии "перетерпеть" Каю Каллас.

Фото и видео: МИД России