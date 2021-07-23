Лавров сказал, что по воскресеньям "бегает с мячиком"

Министр сказал, что и сам занимался многими видами спорта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по воскресеньям старается не пропускать возможности "побегать с мячиком" в клубе возрастных любителей футбола.

Он отметил, что раньше занимался многими видами спорта, в том числе горными лыжами. Министр сказал, что по-прежнему любит рафтинг и футбол.

"Футбол моя болезнь, страсть. До сих пор стараюсь по воскресеньям обязательно в нашем таком клубе возрастных любителей футбола побегать с мячиком. Но на небольшом поле, это такая хоккейная коробка, 6 на 6 полевых игроков", - сказал глава дипведомства на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

Лавров подчеркнул, что является президентом Народной футбольной лиги, которую он с министром обороны РФ Сергеем Шойгу создали семь лет назад.

Видео: Единая Россия