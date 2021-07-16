Лавров: ситуация в Афганистане стремительно деградирует

Глава МИД РФ оценил ситуацию на Ближнем Востоке после вывода войск США.

Ситуация в Афганистане создает риски перетока нестабильности в соседние страны. Такое заявление во время пленарного заседания международной конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности" сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он уверен, что обстановка в регионе Ближнего Востока становится все хуже и хуже.

К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению министра, происходящее связано с выводом американских сил и войск международной коалиции из Афганистана. При этом кризис Кабула обостряет террористическую угрозу и проблемы, связанные с нелегальными перевозками запрещенных веществ. По слова Лаврова, показатель наркотрафика в Афганистане достигает беспрецедентного уровня. В МИД РФ выступили за расширение форматов и их участников по обсуждению проблем региона.

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Фото и видео: МИД России