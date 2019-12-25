Лавров прокомментировал заявление Госдепа США о соглашении по Карабаху

Глава МИД России ответил на слова высокопоставленного американского чиновника.

Сергей Лавров прокомментировал заявление Госдепартамента США о соглашении по Нагорному Карабаху. По словам главы внешнеполитического ведомства России, ему странно слышать от Вашингтона информацию о том, что Москва должна предоставлять данные о соглашениях по региону конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ранее представитель Госдепа США рассказал журналистам, что в ведомстве ждут от РФ предоставления подробностей по роли Турции в урегулировании ситуации.

Мне странно было это слышать… Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений Сергей Лавров, глава МИД России

Министр рассказал, что Россия проинформировала обо всем необходимом заместителя госсекретаря США Майка Помпео. Это произошло с учетом того, что сам Помпео находится в долгосрочной зарубежной поездке.

Лавров: восстановление уважительного диалога РФ и ФРГ оздоровит ситуацию в Европе.

Фото: МИД России