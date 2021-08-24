Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане

Глава МИД РФ оценил заявление верховного дипломата ЕС о "недопустимости сдачи" Афганистана.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал слова верховного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля о России и Афганистане. На пресс-конференции с коллегой из Венгрии Петером Сийярто министр отреагировал на заявлении ЕС о недопустимости того, чтобы Афган "достался" РФ или Китаю. Представитель Москвы считает печальной ситуацию, при которой такие люди вырабатывают стратегию внешней политики европейского союза.

Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать. Нельзя отдавать Афганистан - из той же серии "или - или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению главы МИД РФ, ЕС должен заботиться о том, чтобы жители Афганистана смогли "успокоить" свою страну. Ранее Боррель заявил, что в стране Ближнего Востока обсуждается формирование правительства национального единства, вы котором могут быть задействованы различные политические силы, включая и членов бывшего правительства.

Лавров привлек внимание главы МИД Венгрии к действиям НАТО по нагнетанию ситуации в Европе.

Видео: МИД России