Глава МИД РФ напомнил Венгрии о неполученном ответе от военного альянса.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров привлек внимание главы МИД Венгрии к действиям НАТО по нагнетанию ситуации в Европе. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции журналистам.

Мы также привлекли внимание к тем действиям, которые предпринимает Североатлантический альянс по нагнетанию напряженности в Европе под лозунгом сдерживания России. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Москва напомнила венгерским коллегам о том, что внесла еще два года назад в НАТО некоторые инициативы, связанные с деэскалацией военной напряженности по линиям соприкосновениям РФ и Североатлантического военного альянса. При этом ответа от руководства блока РФ так и не получила.

МИД Чехии заявил, что выстраивание отношений с РФ является "бегом на длинную дистанцию".

Видео: МИД России