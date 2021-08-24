Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров привлек внимание главы МИД Венгрии к действиям НАТО по нагнетанию ситуации в Европе. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции журналистам.
Мы также привлекли внимание к тем действиям, которые предпринимает Североатлантический альянс по нагнетанию напряженности в Европе под лозунгом сдерживания России.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Москва напомнила венгерским коллегам о том, что внесла еще два года назад в НАТО некоторые инициативы, связанные с деэскалацией военной напряженности по линиям соприкосновениям РФ и Североатлантического военного альянса. При этом ответа от руководства блока РФ так и не получила.
МИД Чехии заявил, что выстраивание отношений с РФ является "бегом на длинную дистанцию".
Видео: МИД России
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