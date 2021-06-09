Лавров предупредил Белый дом об опасности поддержки сирийских сепаратистов

Москва считает, что США присутствуют на сирийской земле незаконно.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты продолжают финансировать сирийских сепаратистов на те денежные средства, которые были получены в ходе разграбления Сирии. Об этом он сказал в ходе "Примаковских чтений".

По его словам, продолжение такой поддержки со стороны США может плохо кончиться.

Они экспортируют нефтяные месторождения, сельскохозяйственные угодья, на вырученные деньги поддерживают, всем очевидно, всем известно, сепаратистские тенденции на восточном берегу Ефрата, заигрываясь с очень опасной проблемой. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр также напомнил, Москва считает, что Соединенные Штаты незаконно присутствуют на территории Сирии.

Ранее Лавров призвал Белый дом провести работу над ошибками перед встречей Байдена и Путина.

Видео: Youtube/ИМЭМО РАН