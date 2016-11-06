Лавров поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа" с Зеленским

Глава МИД РФ дал совет президенту Украины, который раньше снимался в кино.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа" с украинским президентом Владимиром Зеленским. Заявление чиновник сделал в рамках интервью для "РИА Новостей". Гость проекта призвал главу соседнего государства изучить свое командное амплуа, так как в качестве артиста Зеленский якобы шел другим путем, нежели сейчас в роли политика. Лавров заметил разительный контраст между этими областями.

Если бы сейчас Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает...Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров заметил, что с удовольствием смотрел сериал еще в то время, когда никто не подозревал о том, что главный актер решится стать кандидатом на пост главы государства и решит выбрать политический путь развития.

Лавров: только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения.

Видео: МИД России