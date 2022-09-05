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Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле

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Глава МИД РФ рассказал об угрозе для безопасности в регионе.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров почтил память погибших сотрудников посольства в Кабуле из-за действий террориста-смертника. Во время открытия заседания с делегацией из Таджикистана, министр иностранных дел напомнил о том, что РФ находится в тесном сотрудничестве с афганской службой безопасности, которая ведет расследование. Чиновник подтвердил факт трагедии, жертвами которой стали два человека.

Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник.

Фото и видео: МИД России

Теги: афганистан, кабул, минута молчания, посольство, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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