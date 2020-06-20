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Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан

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Ответ на этот вопрос министр считает очевидным.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан. Чиновник выступил с заявлением во время лекции в зале Дальневосточного федерального университета.

Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

При этом министр добавил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану из-за угрозы атаки территории этого государства боевиками из Афганистана. По информации дипломатов, сейчас туда стягиваются силы ИГ (запрещенная в России террористическая организация). По мнению Лаврова,вывод американских войск из региона говорит о том, что Вашингтон признал свое поражение.

Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане.

Видео: МИД России

Теги: афганистан, ввод войск, мид, сергей лавров
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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