Глава МИД РФ оценил вывод американских сил из региона.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане. Такое мнение дипломат высказал во время выступления с лекцией в Дальневосточном федеральном университете. Спикер уверен, что своими действиями Вашингтон фактически признал свое поражение в регионе.

США не просто выводят свои войска из Афганистана – они выводят их, де-факто признав провал своей миссии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

При этом министр подчеркнул, что на территории Афганистана увеличивается угроза возникновения терактов на фоне вывода из страны международной коалиции и сил США. Опасность связана, по словам Лаврова, с нежеланием местного правительства сформировать переходную власть, о чем существовала договоренность.

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Видео: МИД России