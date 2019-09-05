Лавров не считает Китай "старшим братом" России

"Считаю, что такими категориями характеризовать отношения России и Китая, неправильно"

Министр иностранных дел Сергей Лавров посчитал неправильным мнение некоторых экспертов, которые считают, что Китай стал "старшим братом" России. Об этом сообщили "Известия".

Считаю, что такими категориями характеризовать отношения России и Китая, да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует, неправильно. Сергей Лавров

Глава МИД напомнил, что Москва уже много раз подчеркивала, что готова выстраивать рабочие отношения со всеми странами на взаимовыгодных условиях. Именно такие отношения и устанавливаются между Россией и КНР.

Лавров: "В 2014 году Джон Керри предлагал нам провести повторный референдум в Крыму".

Видео: YouTube/ Bloomberg, Guardian News, ODN