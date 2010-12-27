Лавров: "В 2014 году Джон Керри предлагал нам провести повторный референдум в Крыму"

В Москве данное предложение сочли неуместным.

В интервью РБК глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о предложении госсекретаря США Джона Керри провести в 2014 году повторный референдум в Крыму.

Сергей Лавров на это предложение ответил, что "крымчане проголосовали абсолютно свободно". Но по словам главы МИД, Керри ему ответил следующее: "Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум". В Москве сочли данное предложение неуместным, так как не видят причины повторно гнать людей на голосование. Сергей Лавров надеется, что его бывший коллега не обидится за этот рассказанный секрет. Ведь и Керри в своих мемуарах упомянул некоторые секреты из разговора с Лавровым.

Референдум в Крыму был проведен 16 марта 2014 года. Результаты голосования показали, что за вхождение в состав России высказались 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Ранее Лавров оценил возможности встречи Путина и Зеленского.

Фото: Facebook / Сергей Лавров