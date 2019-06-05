Лавров оценил возможности встречи Путина и Зеленского

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока окутана ореолом неопределенности. Об этом политик рассказал в интервью РБК.
Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией
— сказал министр
Руководитель МИД отметил, что не понимает о какие переговорах идет речь. Ранее Зеленский подтвердил свое участие в переговорах в рамках Контактной группы и "нормандского формата", однако в Москве такой диалога не считают прямым.
Чтобы начать планировать новую встречу в "нормандском формате", надо сначала выполнить прежние договоренности,
- добавил Лавров
Фото: Facebook / Сергей Лавров
Обсуждение ( 0 )