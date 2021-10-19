Лавров: официальное признание талибов* пока не обсуждается

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что официальное признание талибов пока не обсуждается. Такое заявление чиновник сделал по результатам участия в дискуссионном клубе "Валдай".
Официальное признание пока не обсуждается, и об этом было публично сказано.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Эксперт подчеркнул, что Россия, как и другие влиятельные для региона страны, надеются на то, что пришедшие к власти боевики выполнят свои обещания, а также сделают все необходимое для того, чтобы правительство Афганистана стало инклюзивным с этнической и политической точек зрения.
* Талибы - члены запрещенной на территории РФ террористической организации "Талибан".
Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине.
Фото и видео: МИД России
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