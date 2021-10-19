Лавров: официальное признание талибов* пока не обсуждается

Глава МИД РФ рассказал об ожиданиях Москвы от боевиков в Афганистане.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что официальное признание талибов пока не обсуждается. Такое заявление чиновник сделал по результатам участия в дискуссионном клубе "Валдай".

Официальное признание пока не обсуждается, и об этом было публично сказано. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул, что Россия, как и другие влиятельные для региона страны, надеются на то, что пришедшие к власти боевики выполнят свои обещания, а также сделают все необходимое для того, чтобы правительство Афганистана стало инклюзивным с этнической и политической точек зрения.

* Талибы - члены запрещенной на территории РФ террористической организации "Талибан".

Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине.

Фото и видео: МИД России