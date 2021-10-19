Глава МИД РФ оценил приезд Нуланд в Москву.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине. По итогам встречи в дискуссионном клубе "Валдай" чиновник прокомментировал рабочий визит американского заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд в Москву.

Такой диалог у нас возобновился, Нуланд встречалась с Козаком, который у нас курирует в администрации Украину и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакты. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд посетила РФ 11-13 октября. Она провела рабочие встречи с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, а также заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

Лавров: НАТО для улучшения отношений с Россией должно сделать первый шаг.

Фото и видео: МИД России