Лавров назвал слухами информацию о возможном создании военных баз Турции в Азербайджане

В МИД не стали комментировать информацию.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном создании военных баз Турции на территории Азербайджана. Такой позицией министр поделился в рамках пресс-конференции в Москве. Чиновник вышел к журналистам после переговоров с белорусским коллегой владимиром Макеем. После того, как поступившие сведения Лавров назвал слухами, он отказался комментировать этот вопрос.

Мы не обсуждали этот вопрос, и слухи мы ее комментируем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности того, что Анкара и Баку могут прописать в Шушинской декларации вопрос о формировании на территории Азербайджана военной базы Вооруженных сил Турции.

В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами.

Фото и видео: МИД России