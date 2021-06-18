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Лавров назвал слухами информацию о возможном создании военных баз Турции в Азербайджане

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В МИД не стали комментировать информацию.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном создании военных баз Турции на территории Азербайджана. Такой позицией министр поделился в рамках пресс-конференции в Москве. Чиновник вышел к журналистам после переговоров с белорусским коллегой владимиром Макеем. После того, как поступившие сведения Лавров назвал слухами, он отказался комментировать этот вопрос.

Мы не обсуждали этот вопрос, и слухи мы ее комментируем.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности того, что Анкара и Баку могут прописать в Шушинской декларации  вопрос о формировании на территории Азербайджана военной базы Вооруженных сил Турции.

В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами.

Фото и видео: МИД России

Теги: азербайджан, военная база, мид, сергей лавров, турция
Категории: Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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