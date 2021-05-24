Сергей Лавров обсудил с главой МИД Греции кипрское урегулирование

Москва готова помогать урегулированию в русле принципов Совбеза ООН.

Главы министерств иностранных дел РФ и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили в ходе пресс-конференции по итогам совместных переговоров вопросы урегулирования на Кипре.

Глава российского МИД заявил, что Москва готова помогать этому в русле принципов Совбеза ООН. Министр отметил, резолюции предполагают переговоры с целью создания двухобщинной и двузональной федерации.

Готовы, если стороны того пожелают, и прилагать посреднические усилия в русле тех принципов, которые одобрены в Совете Безопасности ООН. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее в Греции выразили обеспокоенность ухудшением отношений России и ЕС. Глава министерства иностранных дел страны Никос Дендиас. По его словам, в настоящее время отношения между РФ и Евросоюзом находятся на низком уровне. Он отметил, что Греция очень заинтересована в разрешении возникших спорных вопросов.

Видео: МИД России