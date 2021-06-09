Лавров: доллар может быть использован в политических целях

Россия не стремится убежать из систему, которая опирается на доллар.

США, как страна-эмитент главной резервной валюты, может использовать доллар в политических целях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Примаковских чтениях".

Глава МИДа подчеркнул, что США часто злоупотребляют своей ролью страны-эмитента главной резервной валюты.

В этой ситуации, конечно, есть целый ряд историй, когда все убеждались, что доллар может быть использован в политических целях. Это ненадёжно. Поэтому, продолжая стремиться к тому, чтобы все-таки универсальная многосторонность уважалась всеми..., мы думаем о том, как быть, если наши коллеги проявят очередные устремления диктовать, наказывать, использовать для этого рычаги международных финансовых расчетов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

При этом он отметил, что Россия не стремится убежать "из той системы, которая сейчас существует и которая в решающей степени опирается на доллар". Несмотря на вывод доллара из ФНБ, полного отказа от использования валюты не будет. Но в России взят курс на дедолларизацию экономики.

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Видео: Youtube/ИМЭМО РАН