Лавров: Россия обсуждает с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации

В частности, речь идет о технических и правовых вопросах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москвы и Евросоюз обсуждают вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом он сказал в ходе встречи с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в настоящее время в данном обсуждении участвуют Министерство здравоохранения РФ, Центр имени Гамалеи и МИД России. В частности, речь идет о технических и правовых вопросах.

Мы готовы и будем продолжать прагматичный, профессиональный диалог, очень рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак политизации, прекратятся и мы достигнем договоренности, которая отвечает интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он подчеркнул, что Москва ведет диалог с Еврокомиссией, однако противоэпидемические ограничения и их послабление "находятся в исключительной компетенции отдельных стран ЕС".

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти отменили запрет на массовые мероприятия.

Видео: МИД России