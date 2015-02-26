Лавров: РФ проинформирует талибов* об итогах встречи московского формата по Афганистану

Министр по иностранным делам оценил контакты с руководством Афганистана.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал о том, что Москва проинформирует талибов* об итогах встречи московского формата по Афганистану. Соответствующее заявление Сергей Лавров сделал в ходе совместной пресс-конференции с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломат пояснил, что у РФ нет никаких секретов по вопросу.

У нас есть регулярный контакт с представителями талибов. Они будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи московского формата. Конечно же, мы никаких секретов не имеем, мы подробно пробрифингуем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отметил, что делегация временного правительства Афганистана, сформированного талибами, не будет участвовать в заседании 16 ноября. На мероприятии будут присутствовать коллеги из Индии и участники аналогичных встреч в прошлом.

Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту.

* - талибы - запрещенная на территории РФ террористическая организация

Фото и видео: МИД России