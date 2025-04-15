Глава МИД РФ оценил перспективы возобновления экономического сотрудничества с США.

Москва осознает разницу между взаимовыгодной сделкой с американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе и очередной ловушкой, которая может привети страну к зависимости от Вашингтона. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Чиновник объяснил СМИ, что на сегодняшний день, когда Кремлю предлагают нормальные сделки, то в обществе это воспринимается "в хорошем смысле". По словам эксперта, наша страна больше не может допустить сценария, при котором любое восстановление отношений в экономической сфере и других областям снова привело к зависимости от условных запчастей, от состояния которых зависит благополучие и общее состояние.

Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт.... Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у РФ есть факты, что в Сумах была "сходка" ВСУ с западными коллегами.

Фото и видео: МИД России