В МИД России рассказали о материале The New York Times.

У Москвы есть подтверждения того, что на пораженном российским ракетным ударом объекте, размещенном на территории Сумской области, была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными кураторами. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Чиновник добавил, что международные союзники киевского режима руководят боевыми действиями напрямую, так как без подобного участия большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования. Такие слова эксперт привел из материала газеты The New York Times.

У нaс есть факты о том, кто нaходился на том объекте, который был порaжен в Сумах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД России подчеркнул, что международное гуманитарное право категорически запрещает размещать военные объекты и вооружение на территории мирных объектов. Однако с пeрвых дней регионального кризиса, а также еще во время дeйствия минских договорeнностей Россия фиксирует факты размещения Киевом артиллерии, систем противовоздушной обороны в городских кварталах около детских садов.

Лавров: администрация Трампа понимает ненависть Зеленского к русским.

Фото и видео: МИД России