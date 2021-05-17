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Лавров: Москва осуждает удары по гражданским объектам в конфликте Палестины и Израиля

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Глава МИД отметил, что Россия готова помочь в проведении переговоров между странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова провести переговоры между Израилем и Палестиной на территории России. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

По его словам, сегодня главной задачей является прийти к договоренностям, чтобы снизить уровень эскалации конфликта.

Для того, чтобы прямые переговоры начались, нужно прекратить насилие со всех сторон", - добавил министр. 

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Глава российского МИД считает, что переговоры являются единственным верным путем для урегулирования конфликта. Лавров предположил, что можно прийти к договоренностям об основании палестинского государства, создание которого положит началом мира.

Также министр иностранных дел РФ заявил, что Москва осуждает удары по гражданским объектам в ходе палестино-израильского конфликта. По его словам, ракетные обстрелы должны быть немедленно прекращены.

Ранее Лавров Заявил, что РФ предложила провести встречу военных экспертов стран Арктического совета.

Видео: МИД России
 

Теги: израиль, мид россии, палестина, сектор газа, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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