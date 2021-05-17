Лавров: Москва осуждает удары по гражданским объектам в конфликте Палестины и Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова провести переговоры между Израилем и Палестиной на территории России. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
По его словам, сегодня главной задачей является прийти к договоренностям, чтобы снизить уровень эскалации конфликта.
Для того, чтобы прямые переговоры начались, нужно прекратить насилие со всех сторон", - добавил министр.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Глава российского МИД считает, что переговоры являются единственным верным путем для урегулирования конфликта. Лавров предположил, что можно прийти к договоренностям об основании палестинского государства, создание которого положит началом мира.
Также министр иностранных дел РФ заявил, что Москва осуждает удары по гражданским объектам в ходе палестино-израильского конфликта. По его словам, ракетные обстрелы должны быть немедленно прекращены.
Ранее Лавров Заявил, что РФ предложила провести встречу военных экспертов стран Арктического совета.
Видео: МИД России
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