Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

Медик отказался говорить с мужчиной не на государственном языке.

Латышский анестезиолог-реаниматолог похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Latvija со ссылкой на заявление вице-президента местного общества медиков Робертса Фурманиса.

Медик пояснил, что инцидент произошел с ним в больнице имени Страдыня в Риге. На прием к нему пришел мужчина в футболке с надписью "Россия". Мужчина попросил ему помочь найти родильное отделение. Однако врач отказался говорить с посетителем не на государственном языке.

Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушел Робертс Фурманис, латышский врач

Анестезиолог заметил, что является "до костей латышом", а также имеет майку с надписью "Латвия".

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