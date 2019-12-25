Из Петербурга в Москву 9 мая отправится "Ласточка Победы"

Третий тематически оформленный электропоезд "Ласточка" на Октябрьской железной дороге – "Ласточка Победы" 9 мая 2025 года отправится по маршруту Санкт-Петербург – Москва. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.
В этом году запуск тематического электропоезда приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен героическому подвигу миллионов советских людей, в том числе исторической роли железнодорожников в борьбе с врагом.
В каждом из пяти вагонов "Ласточки Победы" представлено более 500 уникальных исторических фактов и изображений, рассказывающих о жизни, борьбе и мужестве людей с первых дней войны до победного мая 1945 года:
– Ключевые факты и битвы Великой Отечественной войны
– Города-герои и крепость-герой
– Роль железнодорожников в Победе в Великой Отечественной войне
– Эвакуация населения на восток
– Тыловой фронт. Вклад женщин и детей в достижение Победы
– Животные в боевых действиях
– Поезда милосердия и подвиг врачей
– Наука и искусство в годы Великой Отечественной войны
– Победа и Парад Победы 1945 года. Переход на мирные рельсы.
В Петербург уже прибыли ветераны и блокадники из 10 стран
Фото: пресс-служба ОЖД
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