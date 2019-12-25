Из Петербурга в Москву 9 мая отправится "Ласточка Победы"

В каждом из пяти вагонов "Ласточки Победы" представлено более 500 уникальных исторических фактов и изображений о ВОВ.

Третий тематически оформленный электропоезд "Ласточка" на Октябрьской железной дороге – "Ласточка Победы" 9 мая 2025 года отправится по маршруту Санкт-Петербург – Москва. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

В этом году запуск тематического электропоезда приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен героическому подвигу миллионов советских людей, в том числе исторической роли железнодорожников в борьбе с врагом.

В каждом из пяти вагонов "Ласточки Победы" представлено более 500 уникальных исторических фактов и изображений, рассказывающих о жизни, борьбе и мужестве людей с первых дней войны до победного мая 1945 года:

– Ключевые факты и битвы Великой Отечественной войны

– Города-герои и крепость-герой

– Роль железнодорожников в Победе в Великой Отечественной войне

– Эвакуация населения на восток

– Тыловой фронт. Вклад женщин и детей в достижение Победы

– Животные в боевых действиях

– Поезда милосердия и подвиг врачей

– Наука и искусство в годы Великой Отечественной войны

– Победа и Парад Победы 1945 года. Переход на мирные рельсы.

В Петербург уже прибыли ветераны и блокадники из 10 стран

Фото: пресс-служба ОЖД