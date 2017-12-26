МИД: в будущем россияне смогут посещать Латинскую Америку без визы

Осталось согласовать отмену виз с "парой стран" Карибского бассейна.

МИД России заявляет, что к концу года визы для путешествия в страны Латинской Америки россиянам не понадобятся. Об этом сегодня, 26 февраля заявил директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин.

По его словам, некоторые страны уже отказались от визового режима для России в одностороннем порядке. Однако в министерстве считают, что такой порядок необходимо закрепить межправительственными соглашениями. Щетинин уточняет, что работа в этом направлении ведётся и осталось согласовать взаимную отмену виз "с парой стран" Карибского бассейна. Ожидается, что прийти к консенсусу удастся до 2019 года, пишет "Газета.ру" со ссылкой на РИА Новости.

Глава департамента подчеркнул, что подобная задача демонстрирует открытость сотрудничества России и Латинской Америки.