Lada вылетела на тротуар после ДТП с внедорожником на Яхтенной

На месте происшествия работали медики скорой помощи и реанимации, а также сотрудники ГИБДД.

Вечером 15 августа в Приморском районе Петербурга произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, на пересечении улиц Яхтенной и Оптиков столкнулись Lada Granta и Toyota Land Cruiser. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи можно увидеть, что после аварии с внедорожником отечественную легковушку вынесло на тротуар. Иномарка осталась на перекрестке с сильно разбитым передом.

На месте происшествия работали медики скорой помощи и реанимации, а также сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Ранее мы писали, что два 5-летних петербуржца пострадали в ДТП по недосмотру родителей.

Видео: Telegram / Мегаполис