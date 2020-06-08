Lada вылетела на тротуар после ДТП с внедорожником на Яхтенной

Вечером 15 августа в Приморском районе Петербурга произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, на пересечении улиц Яхтенной и Оптиков столкнулись Lada Granta и Toyota Land Cruiser. В сети появилось видео с места происшествия.
На записи можно увидеть, что после аварии с внедорожником отечественную легковушку вынесло на тротуар. Иномарка осталась на перекрестке с сильно разбитым передом.
На месте происшествия работали медики скорой помощи и реанимации, а также сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Ранее мы писали, что два 5-летних петербуржца пострадали в ДТП по недосмотру родителей.
Видео: Telegram / Мегаполис
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