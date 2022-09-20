ЛНР планирует пригласить на референдум наблюдателей из непредвзятых стран

Родион Мирошник рассказал о том, что на референдуме должны быть непредвзятые страны-наблюдатели.

Луганская Народная Республика планирует пригласить на всенародный референдум по вопросу о присоединении к России представителей стран, которые непредвзято относятся к украинскому кризису. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "Россия-24" посол Москвы в ЛНР Родион Мирошник.

Чтобы они собственными глазами в лице полномочных представителей смогли убедиться в том, что, действительно, люди, проживающие в Донбассе, настроены открыто, вполне осознанно. Родион Мирошник, посол РФ

В понедельник 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести референдум о признании республики территорией РФ. По мнению парламентариев и активистов, данный шаг позволит региону обезопасить себя, а также откроет новые возможности по восстановлению инфраструктуры.

Украина подтвердила причастность к удару в Херсоне и убийству замглавы ВГА в Бердянске.

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