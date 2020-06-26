Украина подтвердила причастность к удару в Херсоне и убийству замглавы ВГА в Бердянске

Украина подтвердила причастность к ракетному удару в Херсоне, при котором жертвами стали три мирных жителя, и убийству заместителя главы военно-гражданской администрации в городе Бердянске. Соответствующее заявление в ходе интервью на YouTube-канале "Ходорковский LIVE" сделал советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
ВСУ - это Херсон, конечно же, понятно.
Михаил Подоляк, советник президента Украины
Таким образом чиновник ответил на вопрос ведущей о том, какой из сегодняшних ударов по освобожденным территориям Донбасса был организован украинскими силовиками. По мнению Михаила Подоляка, генеральный прокурор и его заместитель в ЛНР являлись "военными целями, не более того". При этом гибель сотрудников надзорного ведомства Киев считает внутренним разбирательством страны.
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Фото и видео: YouTube / Ходорковский LIVE (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иностранных агентов)
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