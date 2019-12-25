Офис президента Украины: виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами

Михаил Подоляк раскрыл подробности о следственных мероприятиях в отношении участника ДТП.

Виновник автомобильной аварии с участием президентского кортежа Владимира Зеленским находился за рулем автомобиля под стимуляторами. Соответствующей информацией с общественностью поделился в видеообращении сотрудник офиса администрации Михаил Подоляк.

Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определенные стимуляторы были. Но следствие сейчас идет, и думаю, будем иметь все результаты в ближайшие часы, дни. Михаил Подоляк, чиновник

Напомним, что накануне кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве. Официальный представитель президентского офиса Украины Сергей Никифоров уведомил граждан о том, что Владимир Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не сказались на работе политика. Государственное бюро расследований объявило вечером 15 сентября о том, что по факту ДТП ведется уголовное дело.

Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве.

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