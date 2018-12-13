"А ларчик просто открывался": из квартиры на площади Победы вынесли шкатулку с драгоценностями и деньгами

Общая сумма ущерба составила 5 миллионов рублей.

В Московском районе Петербурга местный предприниматель лишился 5 миллионов рублей. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 11 мая в квартире на площади Победы. Пока директор одной из коммерческих фирм был за пределами города, его обокрали. По возвращении он нашел входную дверь открытой. Замки были открыты отмычкой.

В шкафу в квартире находилась шкатулка с ювелирными украшениями и деньгами. Ее-то домушник и присвоил себе. Примерная сумма ущерба составила 5 миллионов рублей. Камера видеонаблюдения есть только в подъезде. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

Также на выходных в Калининской районе украли банкомат.

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