Квартиру на Гатчинской тушат 30 спасателей в Петербурге

В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали.

В среду вечером в Петроградском районе Петербурга загорелась квартира. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 19:56 на пульт спасателей. В четырехкомнатной коммунальной квартире, общей площадью 120 кв.метров, горела обстановка на площади 40 кв.метров. В 20:15 подан дополнительный номер 1 БИС. В 20:52 пожар локализован. В 21:12 ранг пожара понижен до №1.

В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали. На борьбу с огнем отправились 30 спасателей и 6 пожарных машин.

Фото: Piter.tv

