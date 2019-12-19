Квартиру Киркорова выставили на торги из-за долгов

Стартовая цена – 193 миллиона рублей.

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову. Согласно решению суда, квартиру артиста выставят на торги по стартовой стоимости – 193 миллиона рублей. Решение опубликовали на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

По решению суда, Киркоров и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" должны выплатить 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) за задолженность и проценты по кредиту. В банке изначально просили взыскать с певца более 3,3 миллиона евро (около 230 миллионов рублей).

В итоге, взыскание обратили на заложенное по кредиту имущество. На аукцион также выставят бытовую технику – кофемашину, кондиционеры и духовку.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в интервью РЕН ТВ подтвердил наличие у певца задолженности по кредиту. Он уточнил, что после закрытия банка деньги просили переводить на третьи лица, что было небезопасно. Адвокат и его клиент теперь ждут, когда суд укажет, на какой счет нужно выплатить задолженность. О торгах Добровинский не стал ничего говорить.

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