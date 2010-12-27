Рост цен особенно коснулся жилья за пределами КАД.

В Петербурге на 4,9 % подорожали квартиры в новостройках. Средняя цена за квадратный метр теперь составляет 109,7 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

Особенно заметно выросла стоимость жилья за пределами КАД. В пригороде недвижимость подорожала на 6 % с начала 2019 года. В центре города цена на квартиры выросла на 3,9 %. Эксперты не исключают, что рост цен продолжится.

Ранее была названа цена самой дорогой комнаты в Петербурге.

Фото: Piter.TV