Чиновники объяснили отключение света в районе на улице Льва Толстого

В Петербурге уже более 8 часов нет света в целом квартале внутри Петроградского района.

Массовое отключение света в жилых домах Петроградского района утром и днем 23 августа вызвано техническими работами. Как пишет "Фонтанка", такое объяснение журналистам дали в администрации района. Ранее СМИ писало, что с 11 утра жители десятка домов на улице Льва Толстого живут без электричества в квартирах. По состоянию на 17 часов дня ситуация не изменилась.

Что касается причин отключения света, то они связаны с действиями Северо-Западной энергетической управляющей компании. По плану, они должны вернуть электричество в дома после 17 часов.

Отметим, что отключение не коснулось социальных объектов и учреждений здравоохранения, расположенных на улице Льва Толстого.