Квартал Новая Охта остался без водоснабжения

В Красногвардейском районе авария лишила водообеспечения десятки жилых домов.

Около восьми часов вечера 13 сентября в Новой Охте произошла жилищная авария. В результате поломки насоса десяткам домой перестала поступать вода. Инцидент произошел в жилищном комплексе Красногвардейского района. По сообщения специалистов из аварийной службы, возобновить водоснабжение и устранить проблему получится не раньше полудня 14 сентября.

Ситуация затрагивает не менее 26 многоэтажных домов. Многие из пострадавших - многодетные семьи с маленькими детьми.

В близлежащих магазинах уже закончилась бутилированная вода. “Водоканал” отказал жильцам в подвозе питьевой воды, но все-таки около 12 ночи цистерна подъехала.

Местные жители рассказали, что отключение коснулось жильцов на проспекте Маршака, улице Даниила Хармса, Муринской дороге и улице Корнея Чуковского. Известно, что авария на участке произошла из-за вышедшего из строя насоса. Причина поломки - засор на участке. Ради безопасности и чтобы избежать подтопления водоснабжение полностью перекрыли.