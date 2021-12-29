Кузнецова: возраст рождения первенца скоро может приблизиться к 30 годам

Специалисты обсудили демографические проблемы в РФ.

Председатель комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что возраст рождения первенца в ближайшее время по стране может приблизиться к 30 годам. Об этом вице-спикер Государственной Думы РФ сообщила коллегам на заседании. По мнению специалиста, в регионах отсутствуют условия для формирования семьи и рождения первенцев.

Изучив ситуацию, мы видим, что отсутствие работы, постоянного заработка, отсутствие жилья - среди основных причин отложить такой важный шаг. Как следствие, откладывается рождение детей. Анна Кузнецова, вице-спикер ГД РФ

Эксперт назвала и другие демографические проблемы России. За последние пять лет в стране фиксируется снижение уровня рождаемости на 24,2%. При этом показатель смертности превышает уровень рождаемости детей приблизительно на 668 тысяч человек. Естественная убыль населения в 2021 году впервые перевалила за миллион граждан. В последний раз показатель приближался к этому значению в 2000 году.

Дети потушили вечный огонь во время игры на Якорной площади в Кронштадте.

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия

