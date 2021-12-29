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Дети потушили вечный огонь во время игры на Якорной площади в Кронштадте
Сегодня, 9:49
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дети потушили вечный огонь во время игры на Якорной площади в Кронштадте

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За детьми не уследили две девушки, которые были увлечены разговором.

В среду, 16 января, сотрудники "Ленгаза" сообщили в администрацию Кронштадта о потухшем вечном огне на Якорной площади. Об этом стало известно Piter.TV.

По камерам удалось установить, что пламя потушили двое маленьких детей во время игры. Рядом с детьми находились две девушки. Однако за оживленной беседой они не уследили за маленькими вандалами.

Вновь Вечный огонь зажгли к вечеру – в 17:45.

Ранее мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей за тушение Вечного огня на Марсовом поле в прошлом году.

Фото: pexels.com

Теги: вечный огонь, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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