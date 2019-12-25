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Курс доллара превысил 75 рублей
Сегодня, 16:20
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Курс доллара превысил 75 рублей

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Это произошло впервые с 30 ноября.

На Московской бирже курс доллара в ходе валютных торгов ускорил рост и торговался на уровне 75,03 рубля 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные биржи на 15:09 мск.

Последний раз курс доллара превысил 75 рублей 30 декабря этого года. При этом курс доллара к 15:14 мск составил 75,09 рубля. Это по сравнению с закрытием предыдущей сессии +1,48%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет почти 62%. 

Фото: pixabay 

Теги: курс доллара евро рубля
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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