Это произошло впервые с 30 ноября.

На Московской бирже курс доллара в ходе валютных торгов ускорил рост и торговался на уровне 75,03 рубля 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные биржи на 15:09 мск.

Последний раз курс доллара превысил 75 рублей 30 декабря этого года. При этом курс доллара к 15:14 мск составил 75,09 рубля. Это по сравнению с закрытием предыдущей сессии +1,48%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет почти 62%.

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