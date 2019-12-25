Голикова: уровень коллективного иммунитета в России составляет почти 62%

Завершили курс вакцинации более 74,5 миллиона россиян.

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61,8%. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, пишет интернет-ресурс стопкоронавирус.рф.

Она уточнила, что завершили курс вакцинации от COVID-19 более 74,5 миллиона россиян.

По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она также назвала четыре региона-лидера, в которых уровень коллективного иммунитета превысил 80% - Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%). Стремятся к этому показателю Тыва (78,1%) и Подмосковье (77,2%).

Голикова призвала россиян осторожнее относиться к снятию антикоронавирусных ограничений, а также активнее прививаться от коронавируса и ревакцинироваться.

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Фото: kremlin.ru