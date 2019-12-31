Эксперты рассказали, что ждет рубль во второй половине года

По оценкам эксперта, существует несколько факторов, из-за чего рубль не сможет укрепиться.

Российская валюта начала укрепляться на фоне выхода экономики из коронавирусных ограничений, новостей о разработке вакцины от COVID, а также благодаря постепенному росту цен на нефть. О том, что ждет рубль во втором квартале 2020 года "Российской газете" рассказал руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер" Иван Копейкин.

По оценкам эксперта, существует несколько факторов, из-за чего рубль не сможет укрепиться. Так, в России начнет расти импорт по мере снятия коронавирусных ограничений. В связи с этим увеличится спрос на валюту. Кроме того, на курсе отразится объем продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Укрепление рубля будет проходить медленно из-за уменьшения процентных ставок и спроса облигации, а также из-за торговой войны Китая и США. Последней причиной также может стать вторая волна коронавируса осенью. В результате этого рубль может ослабнуть на 3-8% в зависимости от действий властей.